Токио, 28 февраля, 2019, 18:15 — ИА Регнум. 27 февраля в ходе своего выступления в правительстве глава Генерального совета Либерально-демократической партии Японии Като Кацунобу заявил, что высока вероятность повторного переизбрания нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на 4-й срок.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», Като также прокомментировал многочисленные предположения о том, что он «унаследует пост Абэ» и то, что «он лучший преемник». «Я всегда к этому стремился», — признался глава генсовета. Он также подчеркнул, что, скорее всего, Абэ будет переизбран на четвертый срок, так как общественность на его стороне. «Если общественность захочет, чтобы Абэ продолжил находиться у власти, то так и будет», — сказал Като.