Москва, 28 февраля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В России дорожает абсолютно всё, а не только гречка, молоко и хлеб. Почему специалисты «Финэкспертизы» выделили именно эти три продукта, не совсем понятно. По гречке наблюдается некоторое сокращение посевных площадей из-за переурожая в предыдущий год. Да, снижение урожая хлеба ведет к повышению цен на зерно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены. Потребительская корзина

«Но, кстати, стоимость муки в общей себестоимости хлеба не превышает 25−31% (в зависимости от сорта), всё остальное — прочие производственные, логистические расходы и наценка ретейлеров. Но, как видно, стоимость зерна составляет лишь небольшую часть в общей стоимости хлебобулочных изделий», — пояснил эксперт.

По его мнению, если же смотреть шире, в течение года запросто может сложиться ситуация, что куда больше подорожает сахар, яйца, мясо или иные виды сельхозпродукции.

«Так что с уверенностью можно сказать только одно — увеличение налоговой нагрузки на граждан и бизнес, неустойчивый курс рубля, рост цен на топливо и еще ряд факторов приведут к повышению цен на абсолютно все виды пищевой продукции. Кто же станет рекордсменом, станет видно лишь по итогам 2019 года», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля СМИ писали, что, по прогнозам специалистов компании «Финэкспертиза», в 2019 году в России могут вырасти цены на ряд продуктов питания, в частности, на молоко, гречку и хлеб.

Читайте также: Эксперты прогнозируют рост цен в России на молоко, гречку и хлеб