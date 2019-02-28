Москва, 28 февраля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Идея прорыва венесуэльской границы была обречена на провал с самого начала. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Незаконная попытка прорвать венесуэльскую границу под предлогом провоза так называемой гуманитарной помощи была обречена на провал с самого начала. Её организаторы прекрасно осознавали, что любое нарушение государственной границы всегда должно и будет пресекаться, поскольку это прямое покушение на суверенитет страны», — заявила Захарова.

Тем не менее это не остановило тех, «на чьих руках кровь погибших и пострадавших в результате спровоцированной американцами авантюры», подчеркнула она.

Напомним, что 23 февраля колонна грузовиков с гуманитарной помощью из США прибыла из Колумбии на территорию Венесуэлы, однако одна из машин была сожжена на венесуэльской части моста на границе двух стран. 26 февраля на границе с Колумбией произошли столкновения оппозиции с военнослужащими Венесуэлы с применением бутылок с зажигательной смесью. Несколько человек погибли, свыше 300 пострадали.