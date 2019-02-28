Петропавловск-Камчатский, 28 февраля, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Правоохранительными органами задержана начальник научного отдела Кроноцкого заповедника (Камчатский край) Дарья Паничева, сообщил в Facebook директор заповедника Петр Шпиленок. Он считает предъявленные сотруднице обвинения абсурдными и увязывает ситуацию со строительством рыбоходного канала на реке Кроноцкой.

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Официально, по его словам, Паничева обвиняется в растрате бюджетных средств, выделенных на ликвидацию прошлого накопленного экологического ущерба на тихоокеанском побережье Кроноцкого заповедника в 2015—2016 годах.

Тогда с территории заповедника было вывезено более 1000 тонн мусора и остатков ГСМ — наследия от хозяйственной деятельности, которая велась в 1960−70-х годах. После завершения очистки территории правоохранительные органы возбудили уголовное дело о растрате бюджетных средств, выделенных на программу, в отношении исполнителей работ, указал директор заповедника.

Он напомнил, что изначально Кроноцкий заповедник проходил как потерпевшая сторона, но потом начались попытки сделать из сотрудников заповедника фигурантов дела.

«И опять по стечению обстоятельств интерес к биосферному резервату стали проявлять, когда начались попытки проведения изысканий на Кроноцком озере и активное обсуждение в кулуарах правительственных кабинетов проекта создания промыслового стада нерки на ныне заповедных территориях. Почти за год следствие так и не нашло доказательств причастности нынешних сотрудников к каким бы то ни было махинациям», — пишет директор.

Он отметил, что цена проекта рыбохода — миллиарды рублей.

«Так случайность ли, что в сложный для заповедника момент именно через Дашу решили больно ударить по всему коллективу? Я не думаю! Мы все очень надеемся, что здравый смысл всё же победит и это безумие завершится. Во всей этой ситуации я хочу пожелать сплочённости и силы духа всем сотрудникам Кроноцкого заповедника!» — написал директор заповедника в соцсети.

В декабре 2018 года в Минприроды РФ прошел круглый стол, где обсуждались перспективы строительства рыбоходного канала на Кроноцкой. В этом совещании, кроме чиновников, специалистов Кроноцкого заповедника, принимали участие представители компании «Роквелл капитал», учредителем которой является Глеб Франк, по сведениям из открытых источников, он является совладельцем и председателем совета директоров «Русской рыбопромышленной компании», писали СМИ. Рыбопромышленникам компания известна тем, что нацелена на отмену традиционного принципа распределения квот.

По данным ученых, озеро Кроноцкое является водоемом лавово-подпрудного типа, возникшим примерно 12−14 тысяч лет назад в результате извержения вулкана Крашенинникова. Соответственно, озеро и лавовая плотина с ее непроходимыми для проходных рыб порогами возникли одновременно. Ученые делают вывод, что «гигантское по численности стадо нерки никогда не существовало, так как только наличие значительного озерного бассейна могло его сформировать».

Ученые против рыбохода

Вопрос о создании проходного стада нерки в бассейне Кроноцкого озера неоднократно возникал в последние годы на разных административных уровнях и в кругах рыбопромышленников, отмечают в заповеднике. По замыслу заинтересованных лиц, в случае успеха мероприятия Камчатский край должен получить новое промысловое стадо, превосходящее по численности то, которое воспроизводится в Курильском озере — на данный момент самое многочисленное в Азии, отмечают ученые.

Впервые проект был предложен в 1950-х годах. Предполагалось строительство обводного канала вокруг непроходимого для нерки участка реки Кроноцкой или подрыв нескольких наиболее крупных порогов. При разработке этих мероприятий не были учтены некоторые факты, имеющие ключевое значение для реализации проекта, указали ученые.

«В случае пропуска в озеро нерки путь в ранее изолированную экосистему будет открыт и для других видов анадромных рыб. Тихоокеанские лососи и гольцы начнут конкурировать за места нереста и корм с эндемичной фауной. Мировой опыт гидростроительства и интродукций чужеродных видов показал, что эндемичные природные комплексы крайне уязвимы и необратимо деградируют в течение непродолжительного периода», — делают вывод ученые.

Ученые считают создание рыбохода биологической катастрофой и сравнивают с вселением нильского окуня в озеро Виктория в Восточной Африке. Хищник, достигающий двухметровой длины и двухсоткилограммовой массы, был заселён в водоём в 1962 году. За 20 лет гиганты, которые поедают всё — насекомых, ракообразных, моллюсков, рыб, включая собственных сородичей, — уничтожили около 300 видов эндемичных обитателей Виктории.

Альтернатива ходу

Учёные полагают, что рациональной альтернативой созданию промыслового стада проходной нерки в Кроноцком озере может стать восстановление стад этого вида из семейства лососевых, уничтоженных в результате чрезмерной промысловой нагрузки и антропогенного прессинга.