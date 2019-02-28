Пусан, Южная Корея, 28 февраля, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Уровень алкоголя в крови капитана судна, протаранившего мост в Южной Корее, составил 0,086%. Об этом, как передает Chosun Biz, сообщили 28 февраля представители морской полиции города Пусана.

Согласно закону о безопасности на море, капитану грозит срок до 3 лет лишения свободы или штраф в размере 30 млн вон (~$26 814).

Известно, что российское 6000-тонное грузовое судно должно было отправиться во Владивосток после погрузки груза в порту города Пусана около 16:00 по местному времени.

Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля в порту города Пусана российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в подвесной мост Кванан. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.