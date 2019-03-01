Кабул, 1 марта, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Великий Шелковый путь, связывавший древний и средневековый Китай с Европой, проходил и по территории, на которой расположен современный Афганистан. Как отношения Китая и Афганистана выстраиваются сегодня, когда Пекин намерен перебросить через весь континент «Новый Шелковый путь», рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

(сс) Charly_7777 Вид на Кабул. Афганистан

После того, как караваны из Китая перестали в XVII веке ходить через Ваханский коридор в Бадахшане, контакты между Китаем и Афганистаном заглохли почти на 300 лет. Сначала Англия, а потом перехватившие у нее инициативу США не способствовали развитию контактов между Пекином и Кабулом. Но по итогам американской войны в Афганистане, тянущейся с 1993 года и теперь явно приближающейся к бесславному для Вашингтона завершению, можно сказать, что у Китая вновь появляется шанс и повод как к налаживанию отношений с Афганистаном, так и к вовлечению этой страны в масштабные проекты.

Речь идет не только о том, что через Афганистан проходит самый прямой путь по суше к Персидскому заливу, но и о крупных месторождениях медных и железных руд, которые китайские компании уже присмотрели для разработки в рамках концессии. Как же Китай заходит в Афганистан и почему его действия столь эффективны?

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