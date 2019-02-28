Акапулько, Мексика, 28 февраля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем Испании Давидом Феррером во втором круге турнира в Акапулько. Встреча, продолжавшаяся 1 час 30 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

(сс) Steven Pisano Александр Зверев

Зверев девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника две ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Читайте также: Надаль проиграл Кирьосу во втором круге турнира в Акапулько