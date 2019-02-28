Ташкент, 28 февраля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Узбекистан имеет молодое, быстрорастущее трудоспособное население, при этом ежегодно на рынке труда появляются около 500 000 новых соискателей работы, говорится в исследовании Международной финансовой корпорации (МФК, входит в группу Всемирного банка).

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«Поскольку более трети населения Узбекистана, составляющего 32,7 миллиона человек, имеет возраст до 14 лет, предполагается, что рабочая сила будет продолжать расти в течение следующих 25 лет. В то же время трудоустроены только 10 миллионов человек», говорится в исследовании.

В документе подчеркивается, что экономика Узбекистана не добилась высоких результатов в создании рабочих мест, в стране относительно высокий уровень безработицы, составлявший около 7 процентов в 2017 году.

«Наибольшее воздействие оказывается на молодежь — примерно один из десяти человек в возрасте от 20 до 24 лет не ищет работу, потому что он считает, что он не сможет ее найти. Люди старшего возраста, особенно в возрасте от 55 до 59 лет, также сообщают о высоком уровне дестимулирования на рынке труда. Уровни безработицы среди молодежи составляют около 18 процентов, что в два раза больше общего уровня безработицы», — заявляют эксперты МФК.

Они отмечают, что это привело к значительной миграции: одно из пяти лиц мужского пола является международным мигрантом, а каждый третий узбек мужского пола в возрасте от 20 до 24 лет уезжает из страны.

Отмечается, что в Узбекистане потенциал создания рабочих мест, возможно, является самым большим в современном сельскохозяйственном и непроизводственном секторах, но более ограниченным в промышленности.

В 2018 году уровень роста отраслевого ВВП составлял 8,4 процента для сферы услуг, 6,5 процента для сельского хозяйства и 4,2 процента для промышленности, при этом МФК указывает, что многие цифры являются надуманными, и цитирует заявление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который сказал в декабре 2017 года: «Восемь процентов (роста ВВП) были фикцией», ‑ и добавил, что в 2017 году ожидался рост на уровне 5,5 процента.

«В 2017 году мы создали 336 000 новых рабочих мест и это реальная цифра, — сказал тогда президент. — Раньше мы обычно сообщали о создании почти миллиона рабочих мест ежегодно. Ни одна страна в мире не может этого сделать»!

В здоровой экономике движущей силой стабильного долгосрочного роста является более квалифицированная рабочая сила. Квалифицированные работники нужны для удовлетворения потребностей динамичного рынка труда и стимулирования постепенного перехода к более прибыльным отраслям. «Но в Узбекистане растущее предложение рабочей силы является более преобладающим в трудоемких видах деятельности. Дефицит навыков затрудняет узбекским фирмам поиск работников нужной им квалификации, в то время как недостаток информации делает неэффективным сравнение навыков работников и потребностей работодателей», — считают эксперты МФК.

По их данным, в промышленном секторе 49 процентов фирм испытывают сложности с привлечением квалифицированного персонала, с подобными проблемами сталкиваются более 40 процентов фирм в секторах строительства, транспорта, коммуникаций и профессиональных услуг. Фирмы средних размеров сталкиваются с несоразмерными трудностями в найме образованных работников.

«По результатам исследования 2008 года, 73 процента работодателей назвали недостаточные навыки помехой ведению бизнеса, в сравнении с 60 процентами в 2005 году. По результатам исследования 2013 года, проводившегося Всемирным банком, 35 процентов фирм сообщили, что навыки работников представляют большое или серьезное препятствие для роста. Именно промышленные предприятия, вероятнее всего, могли испытывать сложности в поиске работников с нужными навыками, при этом почти половина из них сообщала о нехватке квалифицированных специалистов с высшим образованием. С тех пор ситуация вряд ли намного улучшилась», — говорится в докладе.

Там указывается, что хотя новичкам на рынке труда не хватает навыков, требуемых работодателями, в Узбекистане существуют ограниченные возможности для соответствующей подготовки или переподготовки взрослого населения. «В средних школах страны проводится профессионально-техническое обучение около 80 процентов учеников, в результате чего они получают ограниченную и узкоспециализированную подготовку, которая не всегда отвечает современным требованиям и зачастую ограничивает трудовую мобильность. Проблема доступа к подготовке, ориентированной на занятость и соответствие реальным потребностям рынка, осложняется тем фактом, что менее четверти всех фирм предлагают своим штатным сотрудникам официальные программы подготовки. Это менее половины фирм, предлагающих подготовку в Восточной Европе. Кроме того, эффективность государственных центров занятости, управляемых министерством труда, в предоставлении соискателям работы направлений на вакансии и возможностей повышения квалификации, регистрации вакансий и помощи работодателям в заполнении открытых вакансий мешает слабая инфраструктура, недостаточная осведомленность в обществе, малый охват работодателей и отсутствие предоставления соискателям работы консультационных и других услуг», — отмечается в исследовании.

Кроме того, говорится в нем, по-видимому, некоторым группам населения, которые испытывают больше трудностей с трудоустройством, например, молодежи, женщинам, и возвращению мигрантов не уделяется особого внимания в центрах занятости.