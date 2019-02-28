Киев, 28 февраля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Народные депутаты от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко обнародовали на своих страницах в Facebook заявления о выходе из президентской фракции.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

По словам Найема, президент Порошенко «открыто возглавляет контрреволюцию».

«Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это — формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию», — отметил Найем.

Кроме того, депутат Залищук связывает свой выход из БПП с «разграблением солдат» и предательством коалиционного соглашения.

«Люди часто спрашивали, почему не выходите. Считаю, что мандат — это не билет раба. За последние четыре года мандат дал возможность бороться за важные законы, важные дела. Например, закон об антикоррупционном суде. Другие законы, которые были обещаны в коалиционном соглашении еще в 2014 году, но затем преданы… Разграбление солдат — это за гранью человечности», — написала Залищук.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля журналисты проекта «Наші гроші» опубликовали расследование, в котором говорилось, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и его сын Игорь причастны к поставкам контрабандных российских деталей для военной техники.

По данным журналистов, фигуранты схемы хищения «заработали» минимум 9,2 млн долл. во время войны на Донбассе. Журналисты утверждают, что участники группы посредством фирм-«прокладок» скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два-четыре раза дороже перепродавали их заводам «Укроборонпрома». Одной из таких прокладок выступал завод «Кузница на Рыбальском», который принадлежал президенту Порошенко.