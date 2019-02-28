Ярославль, 28 февраля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. В Ярославле стартовал восьмой конкурс масленичных кукол «Краса Масленица-2019». Около двух с половиной сотен оригинальных кукол будет выставлено в сквере на улице Андропова. «Волшебный мир театра» — главная тема конкурса в этом году.

Конкурс масленичных кукол в Ярославле

По условиям конкурса высота масленичной куклы должна быть не менее полутора метров. В костюме возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское и даже авангардное решение. Организаторы конкурса просят авторов при выборе материала для изготовления куклы учитывать, что экспонаты проведут под открытым небом одиннадцать дней.

«На конкурс заявлены работы из Рыбинска, Мышкина, Пошехонья, Любимского, Даниловского и Ярославского районов. 3 марта к нам приедут делегации из городов Золотого кольца, которые также заявляли о своём участии, и привезут своих кукол», — рассказала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

Заявленная тема конкурса несомненно добавила разнообразия среди представленных авторских работ. Кроме традиционных масленичных образов, среди кукол есть много известных литературных персонажей.

Итоги конкурса-фестиваля будут подведены по окончании масленичной недели. Все участники получат памятные дипломы, а авторов лучших работ отметят подарками и призами. Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут профессиональные художники, мастера прикладного творчества, специалисты по народному творчеству и представители управления культуры мэрии города Ярославля.

Выставка продолжит свою работу до 10 марта. Дальнейшую судьбу экспонатов определят сами участники конкурса: они могут забрать куклу, либо сжечь в конце масленичной недели.