Киев, 28 февраля, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, актёр Владимир Зеленский считает, что Украине следует продолжать сотрудничество с МВФ, сказано 28 февраля на официальной странице политика в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Месье, же не манж па сис жур

Он встретился с представителем МВФ на Украине Йостой Люнгманом и рассказал ему о своей предвыборной программе.

«Зеленский подчеркнул важность продолжения такого сотрудничества для дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране, притока инвестиций и повышения стандартов жизни граждан», — сказано в сообщении.

Ранее кандидат также встретился с региональным директором Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен, а также послом Франции на Украине Изабель Дюмон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил, что один из основных кандидатов на пост президента Украины после выборов обязательно сядет в тюрьму. Таким образом, он обыграл лозунг действующего президента Украины Петра Порошенко «Кандидатов много — президент один».

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