Малоярославец, Калужская область, 28 февраля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. В Калужской области два 14-летних школьника из города Малоярославца привлечены к уголовной ответственности в подозрении краж денег с банковских карт граждан. Как сообщил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК России по Калужской области Максим Попков, по версии следствия, преступления подростки совершали независимо друг от друга.

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Так, один из подозреваемых причастен к совершению семи эпизодов краж на общую сумму 40 тысяч рублей, второй подозреваемый — к одному эпизоду, но на внушительную сумму в 550 тысяч рублей.

«Подростки просматривали сайты с объявлениями граждан о продаже различных предметов, созванивались с продавцами и предлагали оплатить товар безналичным способом. В ходе доверительной беседы подозреваемые получали от продавцов реквизиты карт, в том числе трехзначный код, указанный на обороте карты, входили в личный кабинет потерпевших и осуществляли перевод денежных средств с карты продавца на обезличенные карты, находящиеся в пользовании подозреваемых. В ходе проведения этих операций граждане также передавали злоумышленникам пароль, приходивший им в смс-сообщении. Среди потерпевших — жители Москвы, а также Калужской и Московской областей, в том числе несколько женщин, продававших бывшие в употреблении детские коляски», — сказал Максим Попков.

По возбужденному уголовному делу проведены осмотры и обыски, допросы, ряд следственных и оперативных мероприятий с использованием технических средств. В ходе допросов подозреваемые признались в совершении краж, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Одновременно следователи продолжают работу по возмещению потерпевшим ущерба, причиненного данными преступлениями.

Несовершеннолетним грозит наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей, который может быть взыскан с их родителей, а также другие наказания, не связанные с лишением свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области в 2018 году было зарегистрировано 397 преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием. 63% зарегистрированных в регионе преступлений среди подростков — кражи.