Краснодар, 28 февраля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Краснодаре скончался российский боец смешанных боевых искусств Аркадий Лисин. О смерти спортсмена сообщила промоутерская компания Prime Fight Management.

Перчатки на ринге

«Сегодня (27 февраля — прим. ИА REGNUM ) скоропостижно ушел из жизни Аркадий Лисин… Царствия небесного, Чемпион», — говорится в посте в Intagram.

Спортсмену был 21 год. Причина скоропостижного ухода бойца ММА пока не называется. Предположительно, это могла быть остановка сердца.

https://www.instagram.com/p/BuYt5VklecU/

Аркадий Лисин родился 22 марта 1997 года в Краснодаре. Свою профессиональную карьеру начал в 2016 году. В тот же год он стал чемпионом Prime Selection.

Всего в смешанных единоборствах Лисин провёл семь боёв, из которых в пяти одержал победы, а два проиграл. Спортсмен принимал участие в турнирах таких промоушенов как MG, TKFC, RCCBP. Среди его соперников на ринге были Степан Горшечников, Богдан Гусков, Кристоф Пико.