Джакарта, 28 февраля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Посольство Республики Индонезия в Москве при поддержке министерства иностранных дел страны и министерства туризма проведет четвертый Фестиваль Индонезии в Москве, сообщает Antaranews.

(сс) Christopher Michel Индонезийская культура

Посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди на брифинге в МИД Индонезии в Джакарте заявил, что четвертый по счету Фестиваль Индонезии пройдет в Москве с 1 по 4 августа 2019 года.

По его словам, фестиваль будет включать в себя такие мероприятия, как бизнес-форум, деловые встречи, культурные представления и выставки. Гости фестиваля также смогут отведать национальные блюда индонезийской кухни.

Ожидается, что 1 августа 2019 года состоится индонезийско-российский бизнес-форум, а со 2 по 4 августа — индонезийский фестиваль в московском парке «Красная Пресня».

Посол упомянул, что одной из крупных индонезийских компаний, которые будут участвовать в фестивале, является компания PT Mayora, чья продукция уже успела проникнуть на российский рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава индонезийской компании в сфере производства потребительских товаров Mayora Group Андре Атмаджа объявил, что в 2019 году компания планирует экспортировать продукцию в Россию на сумму 40 млн долларов США.

Читайте также: Глава индонезийской компании Mayora Group думает построить завод в России