Астана, 1 марта, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Культура на постсоветском пространстве продолжает считаться чем-то, имеющим отношение скорее к социальной сфере, тому, что надо дотировать без расчета на прибыль. Тем менее понятным для постсоветских элит становится ответ на вопрос, а нужна ли эта культура вообще? Каких важных изменений в современном мире не учитывает такой подход и как государство приходит на помощь там, где не справляется «эффективный частник», рассказывает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

В современном мире нельзя придерживаться устаревших оценок, характерных для века XIX и начала ХХ, не знавших явлений массовой культуры, познавательного туризма и значительных прибылей, которые в наше время извлекаются из этих сфер. Конечно, объекты культуры как таковые могут быть убыточными, но косвенная прибыль, которую они приносят, включая привлекательный имидж, трудно переоценить. Особенно это касается туристского бизнеса, ведь на промышленные предприятия или дворцы нуворишей турист смотреть не поедет.

В Казахстане культура постсоветского периода во многом оказалась «свернутой внутрь себя», противостоя глобализации в гуманитарной сфере, но не переходя в контратаку. Коммерческий сектор оказался бессилен поддержать отечественную культуру, и поэтому государственный проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире» может оказаться важным и перспективным начинанием. Начать решено с популяризации литературы. Как же предполагается поведать миру о достижениях казахстанских писателей и поэтов?

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