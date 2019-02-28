Санкт-Петербург, 28 февраля, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов предлагает вернуть гайд-парк в центр Северной столицы и увеличить разрешенное число участников акций, которые можно проводить без согласования с органами власти.

ИА REGNUM Митинг на Марсовом поле в 2017 году

Соответствующие предложения Шишлов направил руководителям всех фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга в виде поправок ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 года городской парламент поддержал внесенный Смольным законопроект, который должен увеличить число площадок для митингов, но одновременно вводит мораторий на проведение акций на объектах транспортной инфраструктуры с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 20:00. Оппозиционные фракции сочли это фактическим запретом на шествия.

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По мнению петербургского омбудсмена, данный законопроект оставляет нерешенным комплекс проблем, препятствующий реализации права граждан на свободу собраний, в нем не учтены многие рекомендации уполномоченного по правам человека, высказанные в предыдущие годы.

Среди поправок, которые Шишлов предлагает внести в документ на этапе второго чтения, в частности, создание в центральной части города гайд-парка для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений без специальных уведомлений.

Напомним, после того как бывший губернатор Георгий Полтавченко закрыл гайд-парк на Марсовом поле, аналогичной локации в центре города чиновники Смольного так и не предложили.

Также омбудсмен Петербурга предлагает увеличить предельную численность участников публичных мероприятий в гайд-парках до 1000 человек (в нынешней редакции законопроекта — 500 человек), а в одном из мест — до 5000 человек. Шишлов аргументирует это тем, что предложенные Смольным лимиты явно недостаточны для многомиллионного мегаполиса.

В предложенном чиновниками документе не было предусмотрено создание единого интернет-реестра всех заявок на мероприятия в гайд-парках. Омбудсмен предлагает исправить это и обязать органы власти размещать в интернете перечень информационных сообщений о публичных мероприятиях, заявленных организаторами.

Чтобы избежать нежелательных пересечений разных мероприятий и злоупотреблений, когда одним заявителям отказывают под предлогом того, что на площадку уже заявлено иное мероприятие, предлагается не использовать гайд-парки, отведенные под собрания общественно-политического характера, для проведения там культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, которые нередко служат предлогом для отмены общественно-политических акций.

Александр Шишлов рассчитывает, что его предложения будут рассмотрены ко второму чтению законопроекта.