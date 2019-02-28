Москва, 28 февраля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Рост объёмов кредитования населения объясняется в числе прочего падением жизненного уровня населения, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что объёмы кредитования граждан РФ в январе 2019 года увеличились по сравнению с январем 2018 года на 19%, а количество выданных кредитов — на 5%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«Жизненный уровень населения падает, но есть потребности, которые необходимо реализовывать, — сказал Хазин. — Есть зимняя одежда, подготовка детей к школе, есть ремонт. По этой причине люди вынуждены брать кредиты, потому что своих сбережений им не хватает. С другой стороны, имеется базовая тенденция, когда людям внушают, что надо жить в кредит. Нам пытаются навязать западную модель, которая умирает, потому что система рефинансирования долга не работает. В нашей стране с учётом масштаба процентной ставки это будет создавать довольно серьёзные проблемы. К сожалению, это такой пир во время чумы и это, конечно, не решит никаких долгосрочных проблем. Более того, это создаст новые. Со временем мы увидим, что домохозяйства не смогут обслуживать свои долги. И это реальная и очень серьёзная проблема».

Напомним, что, по данным Объединённого кредитного бюро, объёмы кредитования жителей России в январе 2019 года увеличились на 19%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года. Количество выданных кредитов выросло на 5%.

«В январе текущего года было выдано 2,58 млн новых кредитов общим объёмом 550,61 млрд рублей, — цитирует ТАСС сообщение ОКБ. — Количество выданных кредитов выросло на 5%, а объёмы кредитования выросли на 19% по сравнению с январем прошлого года, когда было выдано 2,46 млн кредитов на 463,81 млрд рублей».