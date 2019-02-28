Симферополь, 28 февраля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. В Симферополе предложили назвать безымянные улицы в новых микрорайонах города именами бойцов крымского спецподразделения «Беркут», которые погибли в столкновениях на киевском майдане в 2014 году. С данной инициативой на сессии горсовета 28 февраля выступил депутат Игорь Евтюшкин.

(сс) Ivan Bandura «Беркут»

«С учётом пятой годовщины Крымской весны предлагаю сделать еще один шаг — назвать ряд новых улиц Симферополя именами сотрудников крымского спецподразделения «Беркут», погибших защищая людей от современных фашистов. В городе должна появиться улица Героев «Беркута», а также улицы с именами Андрея Федюкина, Дмитрия Власенко и Виталия Гончарова», — отметил Евтюшкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки, в результате которых пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе трое крымчан.

«Они в числе первых приняли на себя удар бандеровских банд и до конца исполнили свой служебный и человеческий долг… Они защищали закон и порядок, права и свободы граждан от подонков и убийц, которые в скором времени начали жечь людей в Одессе, стрелять в мирных жителей Донбасса, устраивать расправы над инакомыслящими, теракты и провокации», — отметил на днях глава Крыма Сергей Аксёнов.

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