Москва, 28 февраля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Подорожание продуктов питания и, в частности, молока, гречки и хлеба — это «эхо» после резкого роста цен на топливо в конце 2018 года, в начале 2019 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молочная продукция на полках магазина

По его мнению, в ближайшей перспективе цены на определенные группы товаров, например, молочную продукцию, скорее всего, продолжат расти. Одной из причин такого предположения является требование Минсельхоза РФ вносить молочные изделия в базу «Меркурий», которая позволит отслеживать контрафактную продукцию.

«Ритейлеры уже предупредили о росте цен на 25−30% и о возможных сбоях в поставках. Тем не менее, это совсем пессимистичный сценарий. Такого роста не будет, вероятно, производители и ретейлеры возьмут часть расходов на себя, тем самым нивелируют рост.

Помимо инициатив чиновников цены на продукты в течение 2019 года может вновь толкнуть всплеск цен на топливо, а также ослабление курса рубля», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля СМИ писали, что, по прогнозам специалистов компании «Финэкспертиза», в 2019 году в России могут вырасти цены на ряд продуктов питания, в частности, на молоко, гречку и хлеб.

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