Тольятти, Самарская область, 28 февраля, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Рост продаж Chevrolet Niva за границу в 2018 году составил 35,9%. Об этом 28 февраля сообщается на сайте «АВТОСТАТ».

Wassily Chevrolet Niva

По информации издания, в 2018 году ЗАО «GM-АВТОВАЗ» поставило на экспорт 1618 внедорожников Chevrolet Niva. Это на 35,9% выше показателя 2017 года.

Самый большой объем продаж был в Казахстане. Там было реализована половина от всех экспортных внедорожников Niva. Несмотря на напряженные отношения, Украина заняла второе место по покупке российского внедорожника. Там продано 16,7% от общего объема экспорта машины. Третье место за Республикой Белоруссия (12,5%).

Напомним, в Казахстане с апреля 2017 года городе Костанай производится крупноузловая сборка Chevrolet Niva.

Напомним также, что продажи Chevrolet Niva в России в 2018 году составили 29 235 автомобилей.

Читайте также: Уникальная LADA Niva кабриолет ушла с молотка за $5,3 тыс. — СМИ