Краснодар, 28 февраля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. 36-летний житель Краснодара предстанет перед судом по обвинению в убийстве 35-летней женщины и надругательстве над ее телом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 28 февраля. Уголовное дело в отношении Дмитрия Б., которого в СМИ окрестили «краснодарским каннибалом», передано в суд для рассмотрения по существу.

СУ СКР по Краснодарскому краю Страшная находка следователей в доме «краснодарского каннибала»

По версии следствия, 8 сентября 2017 года Дмитрий Б. вместе со своей супругой Натальей, а также с женщиной, с которой познакомился в тот же день, распивали спиртное на пустыре в районе улицы Гастелло Краснодара. В процессе общения у женщин произошел конфликт. В итоге супруга Дмитрия Б. стала уговаривать мужа убить новую знакомую. Мужчина ножом, который он носил при себе, нанес обидчице жены несколько ударов. Женщина скончалась. После этого он расчленил тело убитой: часть фрагментов он спрятал на месте, а часть забрал с собой. Расчлененное тело мужчина сфотографировал на камеру мобильного. Это его и подвело: буквально через несколько дней он потерял телефон. Его нашли местные рабочие, которые обнаружили страшные фотографии и сообщили в полицию.

Уже при обыске комнаты криминальной пары в общежитии Военного авиационного училища правоохранители нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, в кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Проведенной генетической экспертизой установлено: изъятые образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на прилегающей территории были обнаружены и изъяты останки убитой.

Сам обвиняемый в убийстве признан вменяемым, однако у него выявлены признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 февраля, суд назначил наказание супруге «краснодарского каннибала», ранее признанной присяжными виновной в подстрекательстве мужа к убийству. В соответствии с решением суда, ей предстоит провести в колонии общего режима десять лет.