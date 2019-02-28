Лос-Анджелес, США, 28 февраля, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Телеканал Fox заказал шесть серий продолжения популярного шоу «Беверли-Хиллз, 90 210» кинокомпания объявила об этом в официальном пресс-релизе, 27 февраля сообщил портал Screen Rant.

Цитата из т/с «Беверли-Хиллз, 90210». 1990. США Выпускники

https://twitter.com/screenrant/status/1100898541604622336

Канал подтвердил информацию о том, что в этом проекте примет участие актёрский состав оригинального сериала. В эфир пилотная серия продолжения «Беверли-Хиллз, 90 210» выйдет летом 2019 года. Стоит отметить, что из названия будущего сериала компания выкинула слова «Беверли Хиллз», он получил обтекаемое название 90 210.

Читайте также: В США умерла звезда сериалов «Нашествие», CSI и «Остановись и гори»

Напомним, в декабре 2018 года ИА REGNUM сообщило, что о своей готовности сняться в продолжении заявили лишь шесть участников оригинального шоу. Тогда отмечалось, что Шеннен Доэрти и Люк Перри отнеслись к идее скептически.