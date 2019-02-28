Москва, 28 февраля, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый в феврале, а также самых активных депутатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Так, Володин особо выделил закон о защите социальных выплат от списывания штрафов и долгов.

«Пособия гражданам, имеющим детей, материнский капитал, пенсии по потере кормильца, выплаты тем, кто потерял имущество или пострадал в чрезвычайной ситуации, теперь защищены от взысканий», — цитирует спикера Госдумы сайт нижней палаты парламента.

По мнению Володина, самыми активными парламентариями в зале заседаний были Александр Шерин (ЛДПР), Тамара Плетнева (КПРФ), Леонид Левин («Справедливая Россия») и Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Кроме того, спикер Госдумы отметил работу комитета Госдумы по охране здоровья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, самым важным законопроектом, рассмотренным в январе, по мнению спикера Госдумы, стал законопроект о паллиативной помощи.