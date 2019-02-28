Москва, 28 февраля, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Российские власти не планируют ограничивать или искусственно сужать потенциал задействования сетевых ресурсов, в том числе в выборных процессах. Главное — защититься от кибератак из-за рубежа, заявил 28 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, речь идет о комплексной задаче. Страховка от цифровой агрессии из-за рубежа не означает попыток как-то ограничить потенциал работы сети. Наоборот, о дальнейшей цифровизации президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.

Технологические возможности сети должны развиваться постоянно и проникать во все сферы жизни, включая электоральный процесс, сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных потенциальных кибератаках при использовании на выборах цифровых участков.

Пока преждевременно говорить о подходах, призванных защитить российскую сеть от цифровых атак во время таких выборов, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму были внесены законопроекты о проведении голосования на выборах через цифровые участки и дистанционно. Авторы инициатив полагают, что новые технологии позволят российским гражданам, которые в день выборов находятся за пределами своего избирательного округа, изъявить свою волю.

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