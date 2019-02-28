Соледар, ДНР, 28 февраля, 2019, 14:10 — ИА Регнум. По уточнённым данным, два многоквартирных дома Горловки получили множественные повреждения в результате обстрела ВСУ, сообщили 28 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

В общей сложности были повреждены 24 квартиры, расположенные по двум адресам на улице Шашурина. Также был пробит газопровод, однако коммунальщики уже устранили «аварию».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обстрела Горловки ранение получил мужчина 1955 года рождения. Ему была оказана медицинская помощь.

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