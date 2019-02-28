Скопье, 1 марта, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Тридцатым членом НАТО стала республика Северная Македония, бывшая Македония, пожертвовавшая своим названием ради включения в евроатлантические структуры, включая оборонный союз. Почему именно название вызывало такие сложности со стремлением македонской элиты «прорваться в Европу» и какова предыстория самой македонской нации, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Карпов.

Стоян Новакович

До недавнего времени Греция, член ЕС и НАТО, ставила жесткие преграды к принятию Македонии в их состав, считая самое название этой страны покушением на наследие античных македонян. Как самостоятельное государство нынешняя Македония образовалась только в 1991 году, после распада Югославии, но лишь летом 2018 года правительство этой страны решилось на переименование. Ради, как выразилась министр обороны Македонии Радмила Шекеринская, «стабилизации ситуации на Балканах», подразумевая вступление своей страны в НАТО.

Конкретизация «македонского вопроса» началась еще в конце XIX века, когда славянские народы, жившие на территории ослабевшей Османской империи, начали активно бороться за независимость. Будущая Македония оказалась на рубеже сфер влияния Греции с юга и Болгарии с севера. Чуть позже в эту борьбу включилась Сербия, чей дипломат Стоян Новакович и предложил идею отдельного славянского народа. Со специфической македонской культурой и историей. Пройдя через все перипетии ХХ века и войдя на короткое время в состав Болгарии и Албании во время Второй мировой войны, Македония была освобождена от союзников Гитлера в 1944 году югославскими коммунистическими повстанцами.

После тяжелейшего распада, постигшего Югославию, и войны на обломках этого государства, в стране в качестве важной политической силы проявили себя боевики Армии национального освобождения, боровшейся за албанскую автономию в Македонии. Именно бывшие боевики этого формирования стали влиятельными депутатами и чиновниками — под руководством которых Македония признала независимость Косово и приняла закон об албанском языке как втором официальном. Что же касается переименования, то, похоже, основным фактором влияния для македонского истеблишмента оказалась возможность войти в разряд «вершителей судеб» ЕС. Вопрос о национальных интересах в данном случае оказался для них второстепенным.

Читайте статью Северная Македония: переименование во имя НАТО и другие публикации Александра Карпова о европейской политике.