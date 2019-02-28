Пермь, 28 февраля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Пермский научно-испытательный комплекс «НПО Энергомаш», который предназначен для испытаний жидкостных ракетных двигателей семейств РД-171МВ и РД-180, будет модернизирован к июлю 2020 года, сообщает 28 февраля пресс-служба ПАО «Протон-ПМ».

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"Наше предприятие начиная с 1992 года создает системы измерения и управления испытаниями. За это время накоплен опыт и приобретены компетенции, востребованные сегодня на рынке высокотехнологичных услуг», — пояснил исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.

НИК-751 стал первым огневым стендом в СССР. В ходе модернизации специалисты предприятия планируют заменить устаревшее оборудование и системы, которые исчерпали свой ресурс. Новый ИСС позволит автоматизировать процесс сбора, хранения и обработки информации о параметрах двигателя и стенда на всех этапах огневого испытания, включая его подготовку, проведение и послепусковые операции. Стоимость проекта оценивается в 98,2 млн рублей.

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