Москва, 28 февраля, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Дополнительный удар испытают отношения Москвы и Вашингтгна в случае реализации новых антироссийских санкций. Об этом заявил 28 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованный американским конгрессом документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Пока окончательная редакция законопроекта не готова, однако в Кремле его внимательно изучают. Речь идет о серьезном материале, который в случае его воплощения в жизнь, станет новым ударом по отношениям России и США.

Вместе с тем Песков отметил заметную приспособленность российской экономики к санкциям. Все меры хеджирования рисков от дальнейших недружественных действий Вашингтона предприняты, превентивные меры — реализованы, опасений об устойчивости банковской системы быть не должно, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США обнародовали обновлённый законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций в отношении России. Это запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ со сроком погашения более 14 дней, а также, по истечении этого срока, санкции в отношении лиц, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

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