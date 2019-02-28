Ханты-Мансийск, 28 февраля, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Дума ХМАО на очередном заседании 28 февраля 2019 года одобрила выделение 3,4 млрд рублей на создание научно-производственной лаборатории «Здоровье женщины и ребёнка в условиях Крайнего Севера и Арктики». В новом научном учреждении будут изучать геном человека, живущего в арктической и субарктической территории, пояснили журналистам парламентарии по итогам заседания думы на пресс-конференции.

Геном

На вопрос журналистов «зачем это нужно Югре, где качество медицинской помощи оставляет желать лучшего», парламентарии ответили однозначно: помня сиюминутные проблемы, нельзя забывать о развитии и будущем медицины.

«Эта лаборатория будет создана в Сургутском государственном университете, а материальная база — это Сургутский перинатальный центр, который на сегодняшний день находится в стадии достройки. Будет приобретено уникальное оборудование. На комитете мы очень много вопросов задавали — готовы ли мы к этому, будут ли у нас специалисты в достаточном количестве. Нас убедили, что всё это будет создано. Если говорить о целесообразности, то более двух десятилетий назад в округе ставился вопрос о создании помимо первичной медицинской помощи высокотехнологичной медицинской помощи. За этим будущее. Это направлено на снижение смертности югорчан, на увеличение продолжительности жизни и на увеличение демографических процессов. Мы считаем, что это направление важно, и его нужно поддерживать», — пояснил спикер окружного парламента Борис Хохряков.

Отметим, что проект создания научно-производственной лаборатории «Здоровье женщины и ребёнка в условиях Крайнего Севера и Арктики» был одобрен министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Его планируют реализовать в рамках нацпроекта «Здравоохранение». И 3,4 млрд — не окончательные бюджетные вливания в данную лабораторию.

Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин поддержал создание площадки по изучению арктического человека с оговоркой.

«С одной стороны, жители недовольны, когда закрывают ФАПы, пункты первичной медицинской помощи. Я всегда прошу, чтобы соблюдали баланс финансирования. С другой стороны, всегда поступают обращения о высокотехнологичной медпомощи. Мы отправляем в Москву, Питер и ждём очередь. И очередь не очень быстро двигается, не всегда нас ставят в очередь, когда мы нуждаемся в этой помощи. Когда будет своя лаборатория, конечно, это даст большую возможность пользоваться высокими технологиями», — считает он.

Между тем задача, поставленная перед лабораторией, по созданию генетических паспортов коренных малочисленных народов Югры как способ внедрения персонифицированных подходов к терапии различных заболеваний у северян, на данный момент широкой общественности не ясна, выглядит смутно, без понятных очертаний.