Астана, 28 февраля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Многодетным семьям в сельской местности Казахстана будут предоставлять государственные гранты по 500 тыс. тенге ($1,33 млрд) на реализацию бизнес-идей, заявил министр труда и социальной защиты населения республики Бердибек Сапарбаев на заседании правительства, сообщает 28 февраля агентство «КазТАГ».

Константин Маковский. На кухне. 1913

По его словам, в 2019 году планируется выделить 14 тыс. микрокредитов, в том числе 5 тыс. — на развитие предпринимательства среди многодетных матерей и лиц с инвалидностью.

Сапарбаев добавил, что для многодетных семей будут организованы краткосрочные курсы по востребованным профессиям. Планируется также открыть социальные рабочие места на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля первый заместитель председателя правительства Казахстана Алихан Смаилов заявил, что многодетным семьям будет выплачиваться по 20 800 тенге ($55,1) на каждого ребенка.

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