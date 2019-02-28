Кампала, 28 февраля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Правительство Японии предоставило Уганде 2,9 миллиардов угандийских шиллингов (около 800 тысяч долларов США) на развитие дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

(сс) mpayne1970 Кампала. Уганда

Министр финансов Уганды Матиа Касайджа и вице-президент агентства международного сотрудничества Японии (Jica) Казухико Кошикава подписали соглашение об установке 30 светофоров. Реализация проекта начнется в октябре 2019 года.

Кошикава заявил, что цель соглашения — борьба с пробками в Кампале. Он также подчеркнул успешные двусторонние отношения между Японией и Угандой. Они длятся уже 50 лет.

«Мы предоставим правительству Японии всю необходимую информацию о прогрессе в реализации проекта», — сказал Касайджа представителю Японии.