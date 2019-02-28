Япония предоставила Уганде $800 тыс. для решения транспортных проблем
Кампала, 28 февраля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Правительство Японии предоставило Уганде 2,9 миллиардов угандийских шиллингов (около 800 тысяч долларов США) на развитие дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.
Министр финансов Уганды Матиа Касайджа и вице-президент агентства международного сотрудничества Японии (Jica) Казухико Кошикава подписали соглашение об установке 30 светофоров. Реализация проекта начнется в октябре 2019 года.
Кошикава заявил, что цель соглашения — борьба с пробками в Кампале. Он также подчеркнул успешные двусторонние отношения между Японией и Угандой. Они длятся уже 50 лет.
«Мы предоставим правительству Японии всю необходимую информацию о прогрессе в реализации проекта», — сказал Касайджа представителю Японии.