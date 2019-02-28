Москва, 28 февраля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Дата встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном пока не согласована. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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Он отметил, что этот вопрос находится на повестке дня, но пока точных договоренностей нет.

«Мы продолжим процесс согласования с нашими северокорейскими визави по дипломатическим каналам», — добавил официальный представитель Кремля.

Также не назвал Песков и предполагаемого места встречи.

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Как сообщало ИА REGNUM, о планах лидера Северной Кореи посетить Россию стало известно в конце 2018 года.