Калуга, 28 февраля, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Судебными приставами Калужской области в 2018 году было возбуждено 424 тысячи исполнительных производств, что на 4,9% больше, чем в 2017 году. Сумма взысканий возросла на 20% и составила 3,3 миллиарда рублей. В консолидированный бюджет области было перечислено почти 1,1 миллиарда рублей — в том числе 539 миллионов рублей задолженностей по налогам, 273 миллиона долгов по административным штрафам, 32,5 миллиона задолженностей по штрафам, назначенным в качестве наказания за совершенные преступления. Об этом 28 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы УФССП по Калужской области. На расширенном заседании коллегии управления

Руководитель управления — главный судебный пристав Калужской области Иван Зубов в докладе на расширенной коллегии озвучил основные результаты работы ведомства в 2018 году. В отчетном периоде на 42% снизилось поступление в структурные подразделения управления судебных решений о взыскании задолженности по заработной плате. В течение 2018 года на исполнении находилось 5270 таких исполнительных производств. Принятые судебными приставами принудительные меры позволили погасить задолженность по зарплате и восстановить нарушенные права нескольких тысяч жителей Калужской области на сумму более 98 миллионов рублей (в 2017 году — 84 миллиона).

Была сохранена динамика снижения остатка исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. Всего в пользу детей в 2018 году взыскано 138 миллионов рублей.

Эффективно воздействует на должников применение судебными приставами мер временного ограничения, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве. Так, в течение 2018 года в отношении 28,5 тысяч должников вынесены ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. После применения данной меры должниками погашены задолженности на сумму 185,6 миллиона рублей.

В 2018 году в отношении 3,8 тысяч граждан действовали ограничения в праве управления транспортным средством. После применения данной меры должниками погашены долги на сумму 26,3 миллиона рублей, а ещё больше на стадии предупреждения о возможности применения этой меры.

На 14% увеличилось количество исполнительных производств, в рамках которых накладывался арест на имущество должников, при этом стоимость арестованного судебными приставами имущества составила 2,5 миллиарда рублей. В рамках исполнительного розыска в 2018 году установлено местонахождение 579 граждан, из них 472 неплательщика алиментов, а также найдено имущество должников, в том числе должников-организаций на сумму 19,3 миллиона рублей.

При реализации уголовно-правовых полномочий было возбуждено 513 уголовных дел, из них — 486 по статье 157 УК РФ (уклонение от уплаты алиментов), четыре по статье 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту), 19 по статье 315 УК РФ (злостное уклонение от исполнения судебного решения), четыре — по статье 177 УК РФ (уклонение от погашения кредиторской задолженности).

В 2018 году управлением ФССП России по Калужской области решались задачи по принудительному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы страны. Количество выдворенных нелегалов составило 438 человек (в 2017 году — 306).

Силами судебных приставов в 2018 году была организована охрана всех судов Калужской области и участков мировых судей. При осуществлении контрольно-пропускного режима предотвращен пронос в здания судов почти восьми тысяч запрещенных предметов, выполнено 57,4 тысячи заявок на обеспечение безопасности судей и иных участников судебных процессов и 31,8 тыс. заявок на обеспечение безопасности судебных приставов-исполнителей.