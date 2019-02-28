Инчхон, Южная Корея, 28 февраля, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Вчера, 27 февраля, в южнокорейском городе Инчхон в 17:30 по местному времени произошел лесной пожар, сообщает SBS News.

(сс) skeeze Лесной пожар

Согласно новостному источнику, ЧП произошло на холме в районе Канхва. Известно, что огнем было уничтожено 3 тыс. кв. метров леса, в том числе 50 сосен. Потушить огонь удалось спустя 1 час и 20 минут, ущерб оценивается в 1,65 млн вон (~$1 475).

По предварительным данным, пожар возник от сигаретных окурков, которые были обнаружены на кладбище, расположенном неподалеку от места возгорания. В настоящее время пожарная служба и правоохранительные органы выясняют точные причины возгорания.