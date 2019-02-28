Астана, 28 февраля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. С 2019 по 2021 год в Казахстане курсы переподготовки по обновленному содержанию образования пройдут 244 тыс. учителей школ, колледжей и вузов, заявила министр образования и науки республики Куляш Шамшитдинова, сообщает 28 февраля агентство «КазТАГ».

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Министр отметила, что с 2019 года в школы республики будут устраиваться выпускники вузов, которые владеют английским языком. По её словам, обучение на английском будет внедряться поэтапно.

Шамшитдинова добавила, что в республике планируется ввести новую методику финансирования капитального ремонта школ, которая будет зависеть от контингента учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал министерство образования и науки за «топорное» введение преподавания на английском языке.