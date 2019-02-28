Абакан, 28 февраля, 2019, 13:22 — ИА Регнум. В Хакасии при подведении первых итогов реализации так называемой «мусорной реформы», обозначились проблемы. Согласно официальной информации, опубликованной на сайте республиканского правительства, на круглосуточный телефон «горячей линии» минприроды Хакасии с начала 2019 года поступило более 400 обращений с жалобами. Несмотря на то, что все они были отработаны, нерешённые вопросы остались.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

К примеру, местные жители на сходах указывают на необходимость дифференцированного подхода к определению нормативов накопления, в том числе — на возможность их установления для отдельных групп муниципальных образований.

«Также людей волнует некорректно составленные платежные документы (не соответствие количества жильцов) и несвоевременный вывоз мусора», — поясняют в республиканском правительстве.

Судя по словам заместителя главы Хакасии Юрия Курлаева, «хромает» в республике и мониторинг реализации новой схемы по утилизации твёрдых бытовых отходов. Обеспечить взаимодействие общества и государства по вопросам реализации реформы призван общественный совет при министерстве, но его состав пока не сформирован.

В свою очередь руководитель хакасского филиала компании регионального оператора по обращению с отходами «Аэросити-2000» Владимир Кыров отчитался о расширении территории, на которой осуществляется сбор и утилизация мусора. В частности, он сказал о произведённой установке восьмикубовых бункеров для мусора в селе Подсинее, селе и станции Аскиз, поселке Туим и селе Шира. В ближайшее время мусорный оператор пообещал также установить шесть мусоросортировочных линий: в Абакане, Саяногорске, Шира, Аскизе, Черногорске и Абазе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам конкурсного отбора по всем пяти территориальным зонам республики региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами была признана компания «Аэросити-2000». Для пяти зон было установлено пять тарифов, максимальный — 901 руб. за кубический метр. В конце декабря 2018 года власти Хакасии заявили о договорённости с региональным оператором об их пересмотре.