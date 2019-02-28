Чебоксары, 28 февраля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Бывший директор строительно-монтажного управления ООО «СУОР» ответил за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого произошла гибель человека, штрафом в 30 тыс. рублей. По соглашению с сестрой погибшего, в связи с тем, что ущерб был заглажен, а вменяемое преступление относится к средней тяжести, обвиняемого в итоге оштрафовали, а дело было прекращено, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

(сс)GDJ Шахта лифта

Напомним, в конце марта 2018 года в шахте лифта многоквартирного дома на улице Академика Челомея, 1 было обнаружено тело 34-летнего мужчины с травмами, которые характерны для падения с высоту. Следователи установили, что мужчины мог погибнуть из-за бездействия со стороны обвиняемого — ответственного за правила безопасности при строительстве.

Следствие считает, что, зная об истечении срока разрешения на строительство дома в декабре 2016 года, и о том, что монтаж с пуско-наладкой лифта не завершены, обвиняемый не предпринял никаких мер по исключению доступа посторонних лиц на объект. Таким образом, погибший вечером 23 марта — за сутки до того, как было обнаружено тело, пришёл к знакомым, которые «неправомерно проживали в одной из квартир на четвертом этаже». В квартире граждане распили спиртные напитки, после чего мужчина покинул шумную компанию. Он вскрыл двери неработающего лифта и упал в шахту лифта с высоты, скончавшись от полученных травм.

Обвиняемый дал признательные показания. В ходе расследования уголовного дела следователем в Минстрой Чувашии внесено представление, в котором ведомство потребовали принять меры «по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления», а также обратило внимание на отсутствие должного контроля за безопасностью на этом объекте.

Потерпевшей по делу выступает сестра погибшего, ущерб ей был заглажен обвиняемым. Экс-сотрудника компании оштрафовали на 30 тыс. рублей, дело прекратили.

Дом, где произошла трагедия, на сегодня сдан, а лифты установлены.