Луцк, Украина, 28 февраля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. В Луцке перед зданием областной государственной администрации началось молитвенное стояние в защиту прав верующих Украинской православной церкви Московского патриархата, передают Волинські Новини.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Один из участников акции пытался развернуть плакат, однако сотрудники полиции, расценив такие действия как провокацию, не позволили ему этого сделать. Мужчину с плакатом полицейские забрали и повели в неизвестном направлении. Затем были развернуты плакаты «С нами Бог!» и «Мы — УПЦ».

По словам прихожанки УПЦ МП из Торчина Елены, раскол среди религиозных общин, в частности православных христиан — явление временное: «У нас в Торчине есть и Киевский патриархат, и Московский, есть еще пятидесятники и тому подобное. Никто ни с кем не ссорится, все между собой общаются, все спокойно. Каждый ходит в свой молитвенный дом или храм, так должно быть всюду. Я приехала поддержать единоверцев на территории всей Волыни. Пусть всюду будет мир».

Организована молитвенная служба с участием многих священников. Присутствуют митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир и епископ Волынский и Луцкий Нафанаил. Появились и те, кто не разделяет мнения представителей УПЦ МП. Так, несколько человек вышли к стенам администрации с плакатами «Путин — патриарх РПЦ».