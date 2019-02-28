Киев, 28 февраля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет, что имеет «запасной план» по обеспечению бесперебойных поставок газа на случай возникновения трудностей с продолжением транзита российского топлива.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Соответствующее заявление сделал во время Украинского энергетического форума в Киеве директор интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов.

Вместе с тем, по словам чиновника, детали этого плана раскрывать нельзя, «поскольку другие трейдеры могут воспользоваться этой ситуацией».

«Украинская ГТС по-прежнему конкурентоспособна, а вместимость газовых хранилищ рассчитана на большой объем газа… Теперь стоит вопрос: ценность этой гибкости и вместительности, которая Украина может предложить участникам, и это сложная часть переговоров, которая, надеюсь, разрешится в скором времени», — сказал Фаворов.

Предыдущий «план Б» от «Нафтогаза Украины» состоял в подаче иска на Газпром с требованием компенсации в $12 млрд за непродление контракта. Он запущен, но результат нулевой, напоминает в комментарии для ИА REGNUM украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

По словам специалиста, единственным реалистичным планом может быть подписание нового контракта на транзит российского газа — «скорее всего, временного, но это не устраивает НАК». Также, подчеркнул Землянский, до президентских выборов на Украине вообще достаточно сложно прогнозировать развитие ситуации.

«Поэтому, скорее всего, — это попытка чиновников «Нафтогаза» успокоить европейских партнеров. Что же до выполнения Украиной требований ЕС, ближайшая контрольная точка 1 марта, когда в стране должна быть запущена программа суточного балансирования газа. Если этого не произойдет, то в совокупности с провалом сроков анбандлинга (должен был пройти до 15 февраля), никакие увещевания о запасных планах уже вряд ли вернут доверие европейцев к Коболеву. Они просто будут ждать кадровых изменений и новых переговорщиков со стороны Украины», — отметил эксперт.

27 февраля министр энергетики РФ Александр Новак допустил продолжение транзита газа через ГТС Украины в случае роста потребления газа со стороны ЕС, не уточнив возможный объем транзита. Также условиями для сохранения транзита является снижение Украиной тарифов и урегулировании всех арбитражных споров между Газпромом и «НАК Нафтогаз Украины».

В Киеве в феврале заявляли, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться «на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ».

Согласно официальным данным, транзит газа через Украину за январь 2019 года вырос на 25,7% по сравнению с январем 2018 года, и составил 7,6 млрд кубометра.