Москва, 28 февраля, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Сегодня, 28 февраля, в последний торговый день февраля падение стоимости нефти марки Brent на международной арене будет приоритетным сценарием. Основными факторами влияния сохраняются вербальные интервенции со стороны политических договоренностей Трампа и Ким Чен Ына, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Второстепенную роль играют динамика индекса доллара США в мире, спрос на нефть, объемы добычи и данные по запасам. Спекулятивность сообщений о том, что, несмотря на отсутствие соглашения, стороны добились прогресса и сохранили теплые отношения, вызвала обвал котировок на биржах в Южной Корее. Эффект от этого события может распространиться и на энергетический сектор в силу отсутствия других политических заявлений», — пояснила эксперт.

Индекс доллара США продолжает падение. По итогу февраля отрицательной динамики не предвидится. Учитывая тот факт, что 28 февраля с начала торгов дешевеет доллар и дешевеет нефть, то нужно четко понимать — корреляции по активам сейчас нет.

Нефтетрейдеры и валютные спекулянты отрабатывают каждый свою тактику итогового дня месяца. Запасы сырой нефти в США сократились за неделю до 22 февраля на 8,65 млн баррелей, сообщило минэнерго США, при этом добыча нефти в США обновила рекордный максимум и выросла до 12,1 млн баррелей в день.

«Реакция на эти новости была однозначной, цена на Brent и WTI выросла, но в рамках завершения календарного периода более вероятно, что эффект будет краткосрочным и он уже прошел. Ценовой диапазон колебания нефти Brent на сегодня заключается в рамки $65,30−67 за баррель», — считает Сальникова.

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