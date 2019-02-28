Сеул, 28 февраля, 2019, 13:09 — ИА Регнум. В Южной Корее планируют ежегодно отмечать 3 марта День заповедников и национальных парков, сообщает YTN с ссылкой на заявление представителей Korea National Park.

(сс) Chris Campbell Национальный парк Сораксан

Первый национальный парк в Южной Корее появился в 1967 году и по прошествии 50 лет представители Korea National Park планируют утвердить дату праздника для повышения интереса к национальным паркам страны.

В Южной Корее на сегодняшний день насчитывается 22 национальных парка общей площадью 397 кв. км, что составляет 4% общей площади страны.

В 2018 году около 43,82 млн человек посетили национальные парки по всей стране.

Согласно информационному источнику, дата 3 марта была выбрана не случайно, именно 3 марта 1967 года был подписан закон о национальных парках.