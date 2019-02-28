Киев, 28 февраля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко, как и экс-президент Виктор Янукович управляет страной по принципу «коррупционного картеля». Об этом 28 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Так Гавриш прокомментировал информацию о том, что парламентская коалиция через конституционный суд отменила статью 368−2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

«Мы искажаем принцип борьбы с коррупцией. Самое главное, что мы оставляем принцип управления страной такой, какой был при Януковиче — это принцип коррупционной схемы, коррупционного картеля. Вокруг главы государства объединяются именно те люди, которые могут «зарабатывать» таким образом деньги», — сказал Гавриш.

По его словам, в вопросе борьбы с коррупцией Порошенко «ориентируется на Кремль».

«КСУ стал политическим филиалом администрации президента и не первый раз выполняет заказ… Конституционный Суд сделал элитарную амнистию… Он сказал: «Вы делали правильно, вы имеете на это право». Теперь они могут заявить о себе как публичные бизнесмены… Президент и конституционный суд смотрят в сторону России, которая не ратифицировала статью 20 Конвенции о борьбе с коррупцией», — считает Гавриш.

Эксперт сообщил, что аналогичное законодательство имеют многие страны.

«В статье был четко определен субъект ответственности, который должен был четко доказать, что доходы, которые он получал в результате служебной деятельности как чиновник, должен доказать, что они имеют законное происхождение. Это при том, что объем дохода значительно превышает тот, которые этот человек может иметь. Многие страны ввели такую криминальную ответственность, в частности, одна из стран Балтии ввела такую ответственность для всех граждан, не только для чиновников», — напомнил Гавриш.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону статью 368−2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 12 декабря 2017 года жалобу на неконституционность статьи подали 59 народных депутатов. Примечательно, что в 2015 году половина из этих же депутатов проголосовали в парламенте за внесение этой статьи 368−2 в УК. Их интересы в Конституционном Суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник.

Напомним, на Украине уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза в рамках плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом. Статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. За все время действия этой статьи на Украине не осудили и не арестовали ни одного чиновника или бизнесмена.