Вашингтон, 28 февраля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В ноябре 2018 года киберкомандование США атаковали «Агентство интернет-исследований» и «Федеральное агентство новостей», продемонстрировав непрофессионализм и неэффективность. Об этом пишет ФАН в своём журналистском расследовании.

(сс) James N. Mattis Кибератаки

Основной целью кибератаки американских спецслужб был проект портала USA Really. Несмотря на вывод из строя пары винчестеров и некоторых других неприятностей, в целом «атака киберкомандования США полностью провалилась» и ФАН продолжило работу.

«Власти США и персонал US Cyber Command показали свою некомпетентность — используя все возможности Агентства национальной безопасности США, о которых рассказывал еще Сноуден, они атакуют законопослушные легальные российские СМИ, ФАН и USAReally. То есть пытаются уничтожить свободу слова. Американцы считают, что «есть их мнение, а есть неправильное». Как мне объяснили сотрудники IT-департамента ФАН, атака США не привлекла внимания на первом этапе, так как их действия US Cyber Command были больше похожи на работу хакеров-самоучек, а не профессионалов.

Ущерб ФАНу практически не был нанесен — выведенные из строя части сервера были оперативно заменены, для USAReally созданы новые зеркала и работа продолжилась в штатном режиме. Сотрудники ФАН и USAReally благодаря слаженной работе IT-департамента ни на минуту не прекращали свою работу. Видимо, командованию US Cyber Command стоит готовиться к отставкам за бездарно проведенную атаку», — заявил генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

АНБ США использовали продукты и находящиеся в частном владении продукты компаний Apple и Amazon, утверждает издание. Сообщается о заражении «трояном» редакционного компьютера и атаке на локальную сеть издания через подключённый к компьютеру мобильный телефон Apple iPhone 7 Plus сотрудника редакции. В итоге компьютер стал управляем удалённо, причём атака на локальную сеть ФАН велась с IP-адресов американских компаний, в том числе с серверов компании Amazon.