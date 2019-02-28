Ярославль, 28 февраля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Фестиваль «Валенки Show» состоялся в поселке Михайловский Ярославской области. Зимний праздник стал традиционным и проходит уже в 12-й раз, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ярославского муниципального района. В конкурсах фестиваля участвовали более 90 команд. Организаторы предлагали выявить сильнейшего в футболе, волейболе и гольфе в валенках, принять участие в песенном конкурсе «Валяный клип-хит».

Сайт администрации Ярославского района Сладкий валенок

«Данный фестиваль уникален своей самобытностью, он по-особенному душевный, это настоящий праздник эмоций, традиций и спорта, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Ярославского муниципального района Николай Золотников.

В рамках «Валенки Show» также прошел конкурс «Ярославская уха». Все заявившиеся на него команды представили особый рецепт приготовления этого блюда.