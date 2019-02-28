Рязань, 28 февраля, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Рязанские следователи возбудили уголовное дело по факту падения льда с крыши на четырехлетнего ребенка. Как сообщили 27 февраля в пресс-службе СКР по РО, дело возбуждено по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на крышах домов

Следователи осмотрели место происшествия. Проводятся допросы, изымаются документы учреждения, содержащие сведения о работах, проводимых в целях обеспечения безопасности здания, и ответственных лицах. Расследование уголовного дела продолжается.

Как напоминает ИА REGNUM, днем 27 февраля глыба льда упала с крыши здания по улице Семинарской на четырехлетнего рязанца. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию областной детской больницы. 28 февраля, по сообщениям местных СМИ, ребенка перевели в травматологию, он стал чувствовать себя намного лучше.