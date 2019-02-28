Москва, 28 февраля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Торговая сессия 28 февраля открылась умеренным ослаблением российского рубля. По состоянию на 10.40 по мск российская валюта падала к доллару на 0,15% и к евро на 0,3%. В паре с американской валютой рубль торговался на отметке 65,89, в паре с европейской — на отметке 74,98, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта broker. by Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По её словам, для падения рубля сегодня можно выделить две основные причины. Первая — завершение налогового периода и, как следствие, падение спроса на рубли со стороны участников рынка. Вторая — снижение нефтяных котировок: баррель Brent 28 февраля утром потерял 0,45% и торговался на отметке 66,28%.

«27 февраля Минфин РФ провел очередной аукцион ОФЗ, в ходе которого удалось привлечь рекордную сумму за последние пять лет — 57,6 млрд рублей. Вместе с тем, размещение происходило фактически одновременно с масштабным погашением старых выпусков бумаг, то есть на рынке присутствовал значительный объем высвободившихся денег», — пояснила эксперт.

Ажиотажный спрос на ОФЗ и его нейтральное влияние на рынок отчасти объясняется этим фактом. Хотя объективно российские бумаги в любом случае пользуются спросом, и даже нерезиденты за последнее время увеличили свои вложения: за последний месяц доля иностранных инвесторов среди держателей ОФЗ возросла с 24,4% до 25%.

«Судя по всему, далеко не все участники рынка верят, что США все же введут ограничения на инвестиции в российский госдолг, однако эти риски по-прежнему сохраняются, как и риски введения других, не менее неприятных санкций.

В любой момент геополитические потрясения могут спровоцировать заметные колебания курса российской валюты. Если же обойдется без форс-мажоров, 28 февраля рубль может продолжить торговаться примерно у текущих отметок с небольшими отклонениями в сторону роста либо падения», — полагает Кулакова.

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