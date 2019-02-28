Москва, 28 февраля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Технический сбой произошел сегодня, 28 февраля, в работе онлайн-банка ВТБ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе поддержки банка, технические службы проводят работы по устранению неполадок. Ограничение доступа клиентов банка к индивидуальным счетам может продлиться от одного часа до двух.

Сервис ВТБ-онлайн недоступен для клиентов

По данным на 12:55 мск мобильное приложение и интернет-банк возобновили работу без ограничений.