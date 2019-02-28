Москва, 28 февраля, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий проводить ручной подсчет голосов после «машинного», внесли в Госдуму депутаты всех фракций, инициатива направлена в профильный комитет по контролю и регламенту, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Использование КОИБ

Избирательные комиссии, организующим проведение выборов или референдумов, получают право принимать решение о проведении ручного контрольного пересчета голосов на тех участках, где для подсчета применяются технические средства.

«В целях расширения возможности принятия решения о проведении контрольного (ручного) подсчета голосов на участках, на которых применялись технические средства подсчета голосов, устанавливается возможность принятия такого решения комиссией, организующей соответствующие выборы, референдум», — говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Если закон будет принят, то пересчитывать голоса на участке сможет принимать не только ЦИК, но и нижестоящие комиссии.

Также поправками уточняется порядок проверок членов избирательных комиссий на предмет неснятых или непогашенных судимостей, уголовных преследований или административных разбирательств.

Прописывается, что документ о государственной регистрации избирательного объединения, содержащий наименование избирательного объединения, может быть выдан не только федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, но также его территориальным органом.

Парламентарии также намерены уточнить формирование единого реестра избирателей, а также сделать доступными соответствующие сведения для избирательных комиссий.