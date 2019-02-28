Калуга, 28 февраля, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Более 80 студентов ведущих калужских вузов и колледжей вступили в феврале 2019 года в ряды финансовых волонтёров, сообщила 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Отделение по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Кристина Федечкина.

Фото пресс-службы Отделения по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Выпускники курса финансовых волонтёров.

По её словам, на занятиях курса «Волонтер финансового просвещения» студенты познакомились с национальной стратегией в области финансового просвещения, а также узнали много практической информации, которая необходима каждому потребителю. На мастер-классах специалисты Банка России рассказали студентам, как обезопасить себя в мире информационных технологий, не стать жертвой финансовых мошенников, использовать безналичные платежные инструменты, правильно обменять испорченные деньги и многое другое.

В 2018 году с помощью экспертов Калужского отделения Банка России и финансовых волонтеров первого выпуска багаж полезных финансовых знаний пополнило больше 8,5 тысяч калужан.

Как сообщили 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в последнее время в регионе активизировались мошенники, которые от имени банковских работников выманивают у физических лиц их сбережения. На мобильный телефон граждан поступают звонки якобы от представителей банковской сферы, которые обманным путем получают доступ к дистанционному управлению банковскими счетами потерпевших. Жертвами мошенников чаще становятся пожилые люди.

Так, 58-летнему пенсионеру по телефону с официального номера одного из калужских банков сообщили о подозрительной активности в отношении его банковского счёта. Решить проблему мошенник предлагал, отправив ответное смс с названным им кодом. После отправки сообщения деньги со счёта исчезли. Сумма причиненного ущерба составила более 46 тысяч рублей.