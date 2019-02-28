Москва, 28 февраля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Сокращение численности работающих для экономики России — это вполне стандартная ситуация. Ничего сверхотрицательного на рынке труда пока не происходит. Эта цифра определена Минтрудом по данным органов служб занятости, которым такую информацию предоставляют те компании, которые предполагают сокращение персонала, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами», базовая кафедра «Торгово-промышленной палаты» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Швец.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«За 2018 год численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, практически не менялась — 0,6−0,7%, хотя сокращения происходили. Если бы численность лиц, попадающих под сокращение росла, то и официальные данные безработицы были бы выше, так как большинство сокращенных, желая получать пособие в случае нетрудоустройства, обязательно регистрируются в службе занятости», — пояснила эксперт.

По её мнению, сокращения штатов в автомобилестроении, транспортной и финансовой сферах вполне объяснимы. Например, в автомобилестроении специалисты прогнозируют резкое снижение спроса на автомобили в 1 полугодии 2019 года, так как за 2018 год по сравнению с 2017 годом произошел спад объёма продаж на 12,8%. А ожидаемый рост цен на автомобили, снижение реальных доходов население, скорее всего, негативно скажутся на объемах продаж. В этой ситуации компании предпочли заранее подстраховаться и сократить персонал.

«Также под угрозой дальнейшего сокращения оказывается и финансовая сфера, где последние годы происходит постоянная оптимизация, уход с рынка финансовых структур, переход на онлайн-сервисы. Все это объяснимо ведет к сокращениям.

Конечно, если такие темпы сокращений сохранятся и следующие периоды 2019 года, то уровень безработицы может вырасти, учитывая, что пока число ликвидированных рабочих мест превышает число созданных рабочих мест», — высказала своё мнение Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже в ближайшие месяцы свыше 115 тысяч граждан страны могут остаться без работы. Такие прогнозы сделало Министерство труда РФ, но потом опровергло эти данные.

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